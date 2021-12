GadgetInfo - утилита, которая предназначена для работы с модемами huawei. Позволяет получить подробную информацию о модеме нажатием одной кнопки. Имеет встроенный Терминал, незаменимая вещь, если вы пытаетесь подружить модем с роутером, а также поможет разблокировать модем с помощью AT команд.



Давайте рассмотрим несколько примеров, использования этой утилиты.

Скачать можете ее у нас в загрузках:



Вы хотите подать заявку для разблокировки модема у нас на форуме.

Для этого вам нужна информация о модеме (модель модема, версия прошивки и количество оставшихся попыток).



Рассмотрим как можно это сделать, используя GadgetInfo.

1. Подключите модем c сим-картой "чужого" оператора и дождитесь, пока драйвера от модема будут установлены, запустится родной софт от модема, вы его закрываете.

2. Запускаете GadgetInfo. В выпадающем списке выбираете com порт вашего модема и нажимаете кнопку "Получить информацию"



3. Ставите галочки напротив полей "Модель", "Версия прошивки", "IMEI", "Статус Блокировки" и "Осталось попыток ввода кода"



4. Нажимаете кнопку "Копировать" - Нужные поля скопированы в Буфер обмена и выглядит это так:



Модель: E173

Версия прошивки: 11.126.16.04.883

IMEI: 860015013362394

Статус блокировки: Разблокирован (код не требуется)

Осталось попыток ввода кода: 10



5. Вам остается добавить только строку куда и когда вы оплатили и ваш запрос готов.



Выбор подходящей версии прошивки с помощью GadgetInfo.

У вас модем huawei и вы хотите сменить прошивку, но не знаете какая прошивка будет совместимой с вашим модемом. Все очень просто. Выполняете пункты 1 и 2 из предыдущего примера и обращаем внимание на строку:



Версии (прошивки и железа): E3372S-153 21.285.01.02.143,CL1E3372SM Ver.A



E3372S-153 - версия вашего модема, т.е. и искать прошивки нужно вам с такой же меткой S-153



Используем GadgetInfo для разблокировки модема huawei.

1. Выполняем первые два пункта из первого примера.

2. Затем переходим во вкладку Терминал.



3. Для верности набираем команду AT или ATI это уже на ваше усмотрение, т.е. вы проверяете доступность модема для приема команд.

4. Следующим действием будет ввод команды AT^CARDLOCK="12345678" где 12345678 - это NCK код (код разблокировки) В ответ вы получаете ответ ОК - это означает код принят и модем разблокирован.

5. Затем вводим команду AT^CARDLOCK? для проверки состояния блокировки.



6. На этом процесс разблокировки завершен.



P.S. Все вопросы и замечания о работе GadgetInfo v1.2. оставлять у нас на форуме: Вопросы и предложения по работе GadgetInfo