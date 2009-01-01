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zorro
23 дек : 22:12
Готов оплатить разлочку на B315s-22 от yota. Осталось 4 попытки.

motias
19 дек : 23:34
Здравствуйте, как я могу загрузить\поделиться дашбордом zte mf180 от МТС версия: MTSRUSV1.0.0B09?
При попытке оживить старый модем, много ресурсов\знаний почерпнул с сайта, хочу внести свой вклад

Роман_80
02 дек : 00:21
Т.е. физической возможности нет или просто у специалистов до этого модема пока не дошли руки?

rash_b
01 дек : 23:09
Роман_80, такой возможности нет

Роман_80
01 дек : 21:32
Добрый день! Купил себе модем ZTE MF79RU,он идёт под всех операторов,но только под смартфонные тарифы. Хочу его разлочить под обычные смарттарифы поменяв IMEI. Но как это сделать-не знаю, нигде инфы по нему не нашёл(

tyurikoff
15 ноя : 15:18
Благодарю!

rash_b
15 ноя : 15:08
При прошивке может потребоваться Flash код. Который можно расcчитать в онлайн калькуляторе: http://3ginfo.ru/custom/new_unlocker.php

tyurikoff
15 ноя : 14:43
какой пароль вводить при обновлении прошивки USB-модема?

rash_b
13 окт : 17:43
bil, архивы без паролей

bil
13 окт : 16:58
Какой пароль на скаченные файлы?

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GadgetInfo - утилита для работы с модемами huawei

GadgetInfo - утилита, которая предназначена для работы с модемами huawei. Позволяет получить подробную информацию о модеме нажатием одной кнопки. Имеет встроенный Терминал, незаменимая вещь, если вы пытаетесь подружить модем с роутером, а также поможет разблокировать модем с помощью AT команд.

Давайте рассмотрим несколько примеров, использования этой утилиты.
Скачать можете ее у нас в загрузках: GadgetInfo v.1.2

Вы хотите подать заявку для разблокировки модема у нас на форуме.
Для этого вам нужна информация о модеме (модель модема, версия прошивки и количество оставшихся попыток).

Рассмотрим как можно это сделать, используя GadgetInfo.
1. Подключите модем c сим-картой "чужого" оператора и дождитесь, пока драйвера от модема будут установлены, запустится родной софт от модема, вы его закрываете.
2. Запускаете GadgetInfo. В выпадающем списке выбираете com порт вашего модема и нажимаете кнопку "Получить информацию"

3. Ставите галочки напротив полей "Модель", "Версия прошивки", "IMEI", "Статус Блокировки" и "Осталось попыток ввода кода"

4. Нажимаете кнопку "Копировать" - Нужные поля скопированы в Буфер обмена и выглядит это так:

Модель: E173
Версия прошивки: 11.126.16.04.883
IMEI: 860015013362394
Статус блокировки: Разблокирован (код не требуется)
Осталось попыток ввода кода: 10


5. Вам остается добавить только строку куда и когда вы оплатили и ваш запрос готов.

Выбор подходящей версии прошивки с помощью GadgetInfo.
У вас модем huawei и вы хотите сменить прошивку, но не знаете какая прошивка будет совместимой с вашим модемом. Все очень просто. Выполняете пункты 1 и 2 из предыдущего примера и обращаем внимание на строку:

Версии (прошивки и железа): E3372S-153 21.285.01.02.143,CL1E3372SM Ver.A

E3372S-153 - версия вашего модема, т.е. и искать прошивки нужно вам с такой же меткой S-153

Используем GadgetInfo для разблокировки модема huawei.
1. Выполняем первые два пункта из первого примера.
2. Затем переходим во вкладку Терминал.

3. Для верности набираем команду AT или ATI это уже на ваше усмотрение, т.е. вы проверяете доступность модема для приема команд.
4. Следующим действием будет ввод команды AT^CARDLOCK="12345678" где 12345678 - это NCK код (код разблокировки) В ответ вы получаете ответ ОК - это означает код принят и модем разблокирован.
5. Затем вводим команду AT^CARDLOCK? для проверки состояния блокировки.

6. На этом процесс разблокировки завершен.

P.S. Все вопросы и замечания о работе GadgetInfo v1.2. оставлять у нас на форуме: Вопросы и предложения по работе GadgetInfo